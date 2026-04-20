Briga em padaria termina com homem esfaqueado no bairro Coophasul

Na tarde deste domingo (19), um homem ficou ferido após ser atingido com golpes de faca durante uma briga e um padaria localizada no bairro Coophasul, em Campo Grande. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada após denúncia de que um homem estaria armado em uma padaria na Rua Cotegipe. No local, os policiais encontraram a vítima com ferimentos de faca no braço e na cabeça.

Durante buscas na região, o suspeito foi localizado ainda nas proximidades, com a arma utilizada no ataque. Ele afirmou que vinha sendo ameaçado pela vítima há cerca de um ano e que, pouco antes da confusão, teria recebido novas ameaças envolvendo um conhecido.

Segundo o relato, os dois se encontraram em frente ao estabelecimento e iniciaram uma discussão. O suspeito disse que foi atingido no pescoço e, em reação, desferiu os golpes contra o outro homem.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e levou a vítima para atendimento médico. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde é considerado estável, sem risco de morte.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde prestou esclarecimentos e foi liberado após assumir compromisso de comparecer quando solicitado. A faca foi apreendida.

O caso foi registrado na Depac como lesão corporal dolosa, ameaça e vias de fato e será investigado.