Adolescente morre após ser atropelada e socorrida em estado grave em Dourados

Caso aconteceu em Angélica e vítima não resistiu aos ferimentos após transferência hospitalar

Uma adolescente de 12 anos morreu na noite de quinta-feira (23) no Hospital da Vida, após ser atropelada em Angélica. O caso foi divulgado pelo Dourados News.

O acidente ocorreu no fim da tarde, na Rua Francisco da Costa, e envolveu a bicicleta em que a vítima estava e um carro. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

A adolescente foi socorrida em estado grave e encaminhada para Dourados, onde deu entrada na unidade hospitalar por volta das 18h. Apesar do atendimento, ela não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h.

As causas do acidente devem ser apuradas.

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