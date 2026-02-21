Video: temporal causa alagamentos em Bela Vista e estado segue com alertas de tempestade

Um forte temporal provocou alagamentos em diversas ruas da região central de Bela Vista, município localizado a 324 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (20). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram vias completamente tomadas pela água.

O volume de chuva chegou a aproximadamente 105,2 milímetros no intervalo entre 13h35 e 17h10. Na Capital, o acumulado foi bem menor, com média de 36 milímetros no mesmo dia.

Desde a madrugada de sexta-feira, o Estado está sob dois alertas de tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso mais intenso, classificado na cor laranja, segue válido até as 23h59 de sábado (21) e indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos que podem alcançar 100 km/h e eventual queda de granizo.

Já o alerta amarelo, de intensidade moderada, permanece em vigor até o fim desta sexta-feira e abrange as regiões sudoeste, pantaneira, leste e centro-norte de Mato Grosso do Sul.

Veja o vídeo publicado no site local Jardim MS News: