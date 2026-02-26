Com recursos federais de R$ 4,7 milhões, Casa do Artesão será restaurada em Corumbá

Obra prevê recuperação do prédio histórico do século 19, ampliação dos espaços e criação de área gastronômica

A Casa do Artesão, em Corumbá, será restaurada e ampliada após a abertura do processo de licitação para contratação da empresa responsável pela obra. O investimento previsto é de R$ 4.726.196,66, com recursos do Governo Federal por meio do PAC Patrimônio Cultural.

O prédio, construído no século 19 e que funcionou como cadeia pública até 1970, passará por recuperação estrutural e adequações internas. O projeto inclui melhorias sanitárias, implantação de acessibilidade, sistema de tratamento de água para as oficinas de couro e argila e a criação de um espaço para restaurante ou lanchonete com foco na culinária regional.

Atualmente, cerca de 15 artesãos utilizam o espaço para produção e venda de peças como trançados, esculturas, amigurumis e farinha de bocaiúva, produtos ligados à identidade pantaneira. A previsão é reorganizar o funcionamento durante as obras para reduzir impactos. Após a reforma, será aberto novo edital para ocupação dos espaços.

As propostas poderão ser enviadas de 2 a 17 de março de 2026. A sessão pública de abertura está marcada para o dia 17, às 9h30 (horário de Brasília). O edital pode ser consultado nos canais oficiais do município.

O avsio da licitação foi publicado Diário Oficial do Município de Corumbá, o DIOCORUMBÁ dessa quarta-feira, 25 de fevereiro, por meio do Processo nº 17.869/2025, referente à Concorrência Eletrônica nº 02/2026, conduzida pela Secretaria Executiva de Licitações e Contratações.

