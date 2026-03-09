Idoso é preso em flagrante obrigando enteada a tomar banho com ele, em Naviraí

Na madrugada deste domingo (8), um idoso, de 70 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após tentar obrigar sua enteada, de 7 anos, a tomar banho com ele. O caso aconteceu na Rua Izabel Maria de Jesus, no Bairro Vila Nova, em Naviraí, a 352 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima informou aos policiais que, na ocasião, teriam passado o sábado com uma amiga, bebendo com a família. Eles retornaram quando já era de noite.

Ainda conforme o relato, assim que chegou em casa, se deitou no sofá e adormeceu. Por volta da meia-noite, a mulher acordou com os gritos da filha vindos do banheiro. Ao verificar, viu que o autor estava nu, puxando e obrigando a criança para baixo do chuveiro com ele, afirmando que ela iria tomar banho com ele. Diante disso, a mãe teria pegado a filha e acionado a Polícia Militar.

O idoso foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. O caso foi registrado como estupro de vulnerável.