Páscoa deve movimentar mais de R$ 335 milhões na economia de MS este ano

A Páscoa de 2026 deve movimentar cerca de R$ 335,68 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, considerando os gastos com presentes e comemorações. Os dados são da Pesquisa de Intenção de Consumo realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS) em parceria com o Sebrae/MS, que ouviu 2.530 consumidores em nove municípios do Estado entre os dias 18 e 25 de fevereiro.

Do total estimado, R$ 170,09 milhões devem ser destinados à compra de presentes, principalmente chocolates e ovos de Páscoa, enquanto R$ 165,59 milhões devem ser gastos com as comemorações da data. O levantamento aponta que 60,55% dos consumidores pretendem comprar presentes, com gasto médio de R$ 186,57, e 62,49% afirmam que vão comemorar, com gasto médio estimado em R$ 176.

De acordo com a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, o comportamento do consumidor neste ano revela maior cautela nas decisões de compra, reflexo do cenário econômico e do ajuste no orçamento das famílias. “A pesquisa mostra um consumidor mais seletivo e atento ao planejamento financeiro. Embora a Páscoa continue sendo uma data relevante para o comércio, observamos uma postura mais prudente, com escolhas baseadas principalmente na qualidade do produto e na pesquisa de preços. Isso indica que os empresários precisam investir em diferenciação, bom atendimento e estratégias que agreguem valor ao produto para estimular o consumo”, avalia.

Preferências de consumo – A pesquisa também aponta que o tradicional ovo de Páscoa segue como principal escolha, citado por 58,49% dos entrevistados, seguido pelos ovos caseiros, que já representam 19,45% das intenções de compra, indicando oportunidades para produtores artesanais. Outro dado relevante é que a qualidade do produto é o principal critério de escolha, apontada por 71,74% dos consumidores, enquanto o preço aparece em terceiro lugar, citado por 19,57%, demonstrando que o valor percebido pelo cliente tem peso importante na decisão de compra.O Centro das cidades continua sendo o principal destino de compras, com preferência de 65,14% dos consumidores, mas o comércio de bairro também ganha espaço, sendo escolhido por 36,88% do público. Entre os tipos de estabelecimento, os supermercados lideram a preferência, com 44,97%, seguidos por lojas especializadas, com 28,98%.

Para o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, o estudo mostra que a Páscoa continua sendo uma oportunidade importante para os pequenos negócios, especialmente para quem consegue entender o perfil e as expectativas do consumidor. “O centro da cidade continua sendo o destino favorito de 65% dos consumidores, mas os bairros já atraem quase 37% do público, o que reforça a importância do comércio local estar preparado. E o que o consumidor está buscando? O tradicional ovo de Páscoa ainda predomina com 58%, mas os ovos caseiros já conquistaram quase 20% do mercado, abrindo uma avenida de oportunidades para a produção artesanal”, diz.

Um dado importante para os empresários é que na hora de fechar o negócio, o recado é claro, 74% dos clientes buscam descontos para pagamento à vista, enquanto o parcelamento no cartão é atrativo para 23%. A maioria pretende presentear os filhos, 58%, o que abre espaço para produtos com apelo infantil, kits personalizados e embalagens atrativas. E uma parcela significativa pretende comprar três ou mais itens, o que reforça a estratégia de combos e promoções progressivas.

Celebrar a data – Nas comemorações, 62% vão celebrar, com um gasto médio de R$ 176. A grande maioria, 90%, vai comemorar com a família e amigos, preparando uma refeição em casa. E o peixe é a estrela da mesa, para 80% dos entrevistados, com destaque absoluto para a tilápia, o pacu e o pintado.

Um outro ponto fundamental é que quase 65% vão pesquisar o preço antes de comprar, e mais da metade fará essa pesquisa presencialmente. “Isso significa que vitrine, exposição, atendimento e comunicação clara de preços serão decisivos para converter vendas. Então, de forma geral, para essa Páscoa, o empresário que investir em qualidade, boas condições de pagamento, kits estratégicos, experiência de compra e visibilidade no ponto de venda terá mais chances de transformar a data em um período lucrativo”, afirma Paulo Maciel.