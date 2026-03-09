Precisando de atendimentos? Veja onde a Justiça Itinerante estará nesta semana

Justiça Itinerante atende nos bairros da Capital das 7 horas às 11h30, de segunda a quinta-feira auxiliando em ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

O atendimento tem prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota

Segunda (9/3) Unidade I: São Conrado – Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica;

Unidade II: Nova Bahia – Av. Nosso Senhor do Bonfim, 18 (esquina com a Rua dos Coqueiros, em frente à UPA);

Terça-feira (10/3)

Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho;

Unidade II: Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar;

Quarta-feira (11/3)

Unidade I: Piratininga – Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira;

Unidade II: Dom Antônio Barbosa – Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à E.M Pe. Tomaz Ghirardelli;

Quinta-feira (12/3)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde;

Unidade II: Coophavila II – Rua dos Recifes, 981, em frente a USF Dr. Alfredo Neder;