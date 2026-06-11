Operação Saturação reforça fiscalização em bares e conveniências de Campo Grande

Polícia Militar realiza abordagens e verifica documentação de estabelecimentos para prevenir crimes e coibir irregularidades na Capital

A Polícia Militar realiza nesta sexta-feira (12), em Campo Grande, a Operação Saturação, com foco na prevenção e repressão de crimes em bares, tabacarias e conveniências da Capital.

A ação conta com a participação de equipes da 10ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) e tem como principal objetivo combater crimes contra a vida, além de reforçar a sensação de segurança da população.

Durante a operação, serão realizadas abordagens a pessoas e veículos, bem como fiscalizações administrativas nos estabelecimentos comerciais para identificar possíveis irregularidades. Além das ações de fiscalização, os agentes também irão orientar comerciantes e frequentadores sobre medidas preventivas de segurança.

A iniciativa ocorre em parceria com a PMA (Polícia Militar Ambiental) e a Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável). Entre as medidas previstas estão a verificação de alvarás, licenças e demais documentos exigidos para o funcionamento regular dos estabelecimentos.

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