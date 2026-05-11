Idoso é preso após desviar frutas do trabalho para revenda

Na delegacia, o homem confessou que somente no último mês ganhou R$ 5 mil com a ação
Um homem, de 63 anos, identificado como W.G.S., terminou preso em flagrante no sábado (9), enquanto vendia frutas desviadas do local onde trabalhava, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.
Conforme informações divulgadas pela polícia, o funcionário foi preso no momento em que fazia a entrega de caixas de frutas que havia desviado da empresa onde trabalhava.
O homem que recebia as frutas também foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac Cepol).
Na delegacia, o idoso informou que há vários meses levava caixas de frutas do trabalho e que somente no último mês conseguiu arrecadar R$ 5 mil com o crime.
Ele foi autuado em flagrante e responderá pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram