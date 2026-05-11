Após décadas de espera, moradores do Jd. Itamaracá comemoram chegada do asfalto com apoio de Papy

A espera de mais de 30 anos pelo asfalto começou a chegar ao fim para moradores do Jardim Itamaracá. O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, esteve no bairro acompanhando o andamento das obras de drenagem e pavimentação executadas pelo Governo do Estado e ouviu de perto os relatos de moradores que celebram a transformação da região.

Por meio do projeto Pé no Bairro, Papy mantém presença constante nas comunidades de Campo Grande, acompanhando demandas históricas e cobrando soluções para melhorar a qualidade de vida da população. No Jardim Itamaracá, o vereador atua há anos em interlocução com moradores e junto ao Poder Público para garantir a execução das obras de infraestrutura aguardadas há décadas pela comunidade.

“Fico muito feliz de ver esse investimento no Jardim Itamaracá, bairro que acompanho a realidade há muitos anos e a chegada do asfalto era muito esperada pelos moradores da região. Agradeço ao governador Eduardo Riedel por ouvir nossos pedidos e autorizar a pavimentação. Algumas ruas do bairro ainda terão que aguardar um pouco, mas seguiremos vigilantes acompanhando a execução dos trabalhos para que 100% do bairro possa ser asfaltado”, afirmou Papy.

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou um conjunto de obras de pavimentação asfáltica, drenagem e recapeamento no Jardim Itamaracá, na região sul da Capital. Executadas por meio da Agesul, as intervenções recebem investimento de R$ 19,9 milhões e contemplam 22 vias do bairro.

O pacote prevê a implantação de três quilômetros de drenagem, cerca de 40 mil metros quadrados de pavimentação e mais 53 mil metros quadrados de recapeamento e reconstrução viária. O prazo de execução desta etapa é de 24 meses.

De acordo com o Governo do Estado, entre as vias contempladas estão as ruas Graciana Maria do Rosário, Joana Maria de Souza, Georgina Pereira Barbosa, Naor Lemes Barbosa, Sizuo Nakazato, Kama Nakazato, Nair Alves e Castro, Rômulo Cappi, Deocleciano Dias Bagage, Joaquim B. de Almeida, Taro Nakazato e Amabile Tanarche Cappi. Também receberão recapeamento e reconstrução trechos das avenidas Ana Batista Caminha e Três Barras, além da rua Padre Mussa Tuma.

Durante a visita, moradores destacaram os impactos positivos que a pavimentação trará para a rotina do bairro. O guarda José Soares afirmou que a obra representa uma melhoria aguardada há muitos anos. “Sem asfalto as casas ficavam cheias de poeira. O asfalto é bom pra tudo. Valoriza os imóveis”, disse.

O mecânico e proprietário de oficina Marcos de Lima Macena ressaltou que a melhoria vai beneficiar tanto moradores quanto comerciantes da região. “Pra gente é muito importante, vai valorizar a região e ajudar nos negócios e na vida dos moradores. Tenho uma oficina no bairro e os clientes vão chegar aqui com mais facilidade com essa melhoria na infraestrutura. Aguardávamos isso há mais de 30 anos”, afirmou.

Edson Macena, engenheiro eletricista e morador do Jardim Itamaracá, também agradeceu o empenho das autoridades pela execução da obra. “Sou empresário, assim como outros moradores do bairro. As ruas pavimentadas vão agregar valor aos nossos imóveis e negócios. Cresci nesse bairro e estou muito feliz com a chegada da pavimentação. Agora esperamos que o asfalto chegue a todas as ruas do bairro. Agradecemos à Câmara Municipal, ao presidente Papy e ao governador que se empenharam por trazer esse asfalto para nós”, declarou Edson.

Acompanhando de perto a execução dos trabalhos, Papy reforçou que seguirá atuando para garantir avanços em toda a região. A presença constante nos bairros, ouvindo moradores e cobrando investimentos, tem sido uma das marcas do mandato do vereador, que mantém diálogo permanente com lideranças comunitárias e gestores do Poder Público para viabilizar melhorias estruturais na Capital.

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