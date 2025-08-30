Idoso é encontrado morto no bairro Aero Rancho em Campo Grande

Polícia trabalha para identificar circunstâncias e autoria do crime

Um homem de 65 anos foi encontrado sem vida na manhã deste sábado (30) em uma rua do bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima, identificada como Américo da Guia Cardoso, apresentava lesões na cabeça e no braço direito.

A Polícia Civil informou que equipes de perícia e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar os primeiros procedimentos. A delegada de plantão também acompanhou a ocorrência e colheu informações iniciais.

Até agora não há suspeitos identificados e a motivação do crime permanece desconhecida. O inquérito segue em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.

