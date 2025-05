Idoso é assaltado dentro de casa em Dourados; suspeito foi preso

No último domingo (25), um idoso de 72 anos foi vítima de assalto dentro de sua própria residência, em Dourados, cidade localizada a 230 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na Rua Gertrudes Nunes Baptista, no bairro Parque dos Jequitibás.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima estava em um dos quartos quando a porta da casa foi arrombada e um homem invadiu o local exigindo dinheiro. O idoso afirmou ao autor do crime que não possuía nenhuma quantia em espécie. Diante da negativa, o suspeito começou a revirar o imóvel em busca de objetos de valor.

Foram levados uma máquina de cortar grama, uma bolsa térmica, uma cesta básica com alimentos e um aparelho celular.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou rondas na região em busca do suspeito. Pouco tempo depois, os policiais localizaram o homem na Rua Ramão Escobar, nas proximidades da BR-163.

O autor foi identificado como André Luiz Souza Amaral, de 31 anos. Ele foi preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde permanece à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram