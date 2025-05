Polícia Civil prende homem em flagrante por tentativa de homicídio em Miranda

Na manhã do último domingo (25), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 48 anos após o Hospital Municipal da cidade comunicar a entrada de uma vítima com ferimentos causados por arma branca. O crime aconteceu em Miranda, localizada a 208 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, um homem de 39 anos, deu entrada na unidade hospitalar com múltiplas perfurações de faca no tórax, cabeça, mãos e dorso. Aos policiais, ele relatou que foi atacado pelo próprio tio na noite anterior, sábado (24).

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida em vaga zero para um hospital em Campo Grande.

Com base nas informações repassadas, os investigadores se deslocaram até a zona rural de Miranda, onde localizaram o suspeito em sua residência, dormindo ao lado da faca utilizada no crime. No local, ainda havia manchas de sangue recentes.

Durante o interrogatório, o homem confessou a autoria do crime. Segundo ele, os dois estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão. Em determinado momento, a vítima teria começado a quebrar objetos da casa, e então o autor pegou uma faca e desferiu os golpes.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde permanece à disposição da Justiça.

