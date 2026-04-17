Homem é preso por ameaçar a própria mãe e descumprir medida protetiva em Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (17), um homem de 37 anos foi preso em Campo Grande por ameaçar a própria mãe e descumprir medida protetiva.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da equipe de Capturas da 1ª DEAM, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, o investigado, identificado pelas iniciais D.S.B., teria ido até a residência da mãe, uma idosa, e deixado no portão uma carta com ameaças. Na mensagem, ele escreveu: “você mexeu com a pessoa errada”, o que causou temor à vítima.

Ainda conforme a polícia, o homem já havia sido alvo de medida protetiva, que foi descumprida com a nova abordagem.

Diante da gravidade dos fatos e do histórico envolvendo o suspeito, a Justiça determinou a prisão preventiva. Após diligências, ele foi localizado e detido.

O homem foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.