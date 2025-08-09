Idosa morre em incêndio que destruiu residência no bairro Vila Rica, em Inocência

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (9); outras duas pessoas escaparam com vida

Um incêndio consumiu completamente uma casa no bairro Vila Rica, na cidade de Inocência, a 324 quilômetros de Campo Grande, na madrugada deste sábado (9). Uma idosa de aproximadamente 70 anos foi encontrada morta no interior do imóvel.

Segundo a Rádio Caçula, duas pessoas que também estavam na residência — uma mulher de 40 anos e um homem de 48, ambos com deficiência visual — conseguiram sair a tempo e acionaram o socorro.

Dois caminhões-pipa, um da Prefeitura Municipal e outro de uma empresa local, trabalharam para controlar as chamas, mas a residência foi totalmente destruída.

O filho da vítima, de 50 anos, reconheceu o corpo e informou que a mãe fazia uso de remédios para dormir e costumava acender velas à noite, possível causa do incêndio.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Técnica e da funerária, que removeu o corpo para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Paranaíba.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do incêndio para apurar as causas e possíveis responsabilidades.

