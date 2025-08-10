Domingo friorento: Dia dos Pais vai ser gelado em todo o MS

O domingo do Dia dos Pais de 2025 será marcado por muito frio. Para hoje (10), são previstas temperaturas mínimas entre 3-9°C, com destaque na metade sul do Estado. Porém, pontualmente, podem ocorrer valores abaixos dos 3°C.

Diante da probabilidade de frio intenso, a Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal), também vinculada à Semadesc, alerta para os riscos da hipotermia que tem matado milhares de cabeças de gado nos anos anteriores.

Além do frio, a previsão é de queda acentuada na umidade relativa do ar neste fim de semana, especialmente hoje (10). Não há expectativa de chuva para o Estado, mantendo o tempo seco e firme em todas as regiões.