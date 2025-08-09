Campo Grande anuncia “Cidade da Juventude 2025” com lançamento nesta segunda (11)

A Prefeitura de Campo Grande prepara o terreno para um encontro voltado à juventude da cidade. O projeto “Cidade da Juventude – 2025: Campo Grande te chama para o futuro” será lançado nesta segunda-feira (11), às 18h30, no Ginásio do Instituto Mirim, marcando o início de uma série de ações que vão transformar a Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, em um polo de experiências, cultura, empreendedorismo e qualificação para jovens.

Com entrada gratuita, o evento principal está previsto para os dias 7, 8 e 9 de novembro, oferecendo uma programação diversificada que contempla educação, inovação, cidadania, cooperativismo, qualificação profissional e cultura. O projeto é resultado da colaboração entre a Prefeitura, instituições de ensino, cooperativas, empresas privadas e organizações sociais, reunindo esforços para impactar positivamente a formação e o protagonismo dos jovens campo-grandenses.

Entre as atrações confirmadas estão uma praça de alimentação organizada pelas atléticas universitárias, estimulando o protagonismo estudantil e a geração de renda, além de um espaço para gravação de podcasts, localizado no coreto central, onde especialistas e jovens poderão trocar ideias e produzir conteúdo.

Durante o lançamento, a Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) deve firmar parcerias com as atléticas universitárias e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), fortalecendo ações conjuntas na área da educação superior.

