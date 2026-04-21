Homem tenta matar esposa com 11 tiros após desentendimento em Campo Grande

Uma mulher de 24 anos, que não teve suas informações divulgadas, escapou ilesa de uma tentativa de feminicídio na noite desta segunda-feira (20), em Campo Grande. O companheiro dela, de 25 anos, disparou pelo menos 11 tiros, mas ela conseguiu fugir e gritar ajuda na rua.

O caso ocorreu no bairro Vila Cidade Morena, por volta das 23h. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima e o agressor estavam em casa, em um condomínio, quando começaram a discutir. O homem, que estava bebendo cerveja, ficou irritado, chegou a socar o televisor e, ao ser questionado ameaçou a vítima de morte, dizendo: “Se você ligar para a polícia, eu vou te matar.”

Em pânico, a mulher correu para a rua pedindo socorro e tentou abordar um Fiat Uno branco que estava estacionado. No entanto, o motorista do carro acelerou quando ela se aproximou. O agressor então alcançou a vítima, desferiu um soco e voltou com a ameaça: “Se você não correr agora, eu vou matar você.”

A vítima correu e o homem disparou várias vezes contra ela. A mulher relatou que um dos tiros passou muito próximo de seu ouvido esquerdo. Após o ataque, o agressor entrou no mesmo veículo e fugiu do local como passageiro.

No local, a polícia encontrou 11 cápsulas de munição calibre 9mm espalhadas pela via. Apesar da gravidade do atentado, a vítima não sofreu ferimentos pelos disparos.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher como tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O autor ainda não foi localizado.