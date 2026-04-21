Movimentação em posto confirma show do projeto ‘Cê Tá Doido’ em Campo Grande nesta quarta-feira (22)

Apresentação acontece dia 22 e produtor confirma formato surpresa do projeto

Rumores sobre um show do projeto musical ‘Cê Tá Doido’ ganharam força em Campo Grande após a movimentação de estruturas no Auto Posto Aeroporto, localizado na Avenida Duque de Caxias, nº 4494, no bairro Santo Antônio, em frente ao Aeroporto Internacional. O evento está especulado para acontecer amanhã, dia 22, e tem despertado grande expectativa entre os fãs.

A presença de uma estrutura metálica no local reacendeu especulações que vinham circulando nas redes sociais sobre a possível apresentação do grupo na Capital. Funcionários do posto afirmaram que o espaço deve receber o show, o que aumentou ainda mais a repercussão entre curiosos e admiradores do projeto.

Formado pelos artistas Panda, Ícaro & Gilmar e Humberto & Ronaldo, Cê Tá Doido tem histórico de atrair grande público, o que explica a rápida disseminação dos rumores. De acordo com a produção, o festival percorre cidades brasileiras em formato surpresa, sem divulgação prévia, e intensifica os preparativos assim que os equipamentos chegam ao local escolhido

A equipe de reportagem do jornal O Estado esteve no local e confirmou a realização do evento. Um funcionário da produção, que não quis se identificar, revelou que haverá a apresentação, mas sem destacar se a gravação de DVD irá ocorrer, aumentando a expectativa do público.

A movimentação no espaço começa às 14h, com início previsto do show às 16h, no dia 22. Os equipamentos de som chegaram na manhã da última terça-feira (21), e a estrutura do palco já está em montagem. A entrada é gratuita.

Renan Lima, funcionário do estacionamento vizinho ao local do evento, da VCM Park Estacionamentos, confirmou que a produtora orientou a equipe a se preparar para receber um grande número de pessoas, reforçando que o show deve atrair um público expressivo. O valor do estacionamento será de R$30 para toda a noite.

Peles redes sociais

O produtor do projeto Cê Tá Doido, Rafael Cabral, comentou nas redes sociais sobre os rumores envolvendo as possíveis cidades que receberão o show. Ele explicou que a estrutura que vem sendo montada em algumas localidades também está sendo preparada em outras três cidades, totalizando cinco.

Segundo Rafael, a definição da cidade escolhida depende do engajamento do público. “Temos cinco cidades em movimento, mas nem mesmo os artistas sabem qual será a escolhida. Observamos a interação e a partir de amanhã decidimos onde gravaremos o projeto”, afirmou.