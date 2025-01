Homem suspeito de roubo de veículo morre após trocar tiros com a polícia

Um homem identificado como Henrique Passos, de 23 anos, suspeito de roubar um Jeep Renegade morreu após trocar tiros com a policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM), na madrugada dessa quinta-feira (23), em um terreno baldio localizado no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares informaram que estavam fazendo rondas pela região, quando avistaram o veículo, deram ordem de parada e o condutor iniciou a fuga, em alta velocidade.

O condutor perdeu o controle da direção do veículo e invadiu um terreno baldio, quando circulava pela rua Hera. Após a colisão, os policiais ordenaram que o homem mantivesse as mãos visíveis e permanecesse em posição de segurança. Mas ele desobedeceu à determinação e reagiu de forma agressiva, efetuando disparos com uma arma de fogo, contra os militares.

Ainda conforme o registro policial, diante da ameaça e da necessidade de proteger a integridade dos policiais e de terceiros, os policiais reagiram e o indivíduo foi alvejado na região do tórax, em seguida foi desarmado e imobilizado.

Henrique chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Dois pinos de cocaína foram encontrados com o suspeito.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada). As armas dos policiais do Choque, e o revólver encontrado com o suspeito, foram apreendidas.

