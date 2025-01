Adolescente é esfaqueada por ex-namorada de amigo e fica em estado grave no Jardim Itamaracá

Uma adolescente, de 16 anos, e uma mulher que não teve a identidade divulgada, foram esfaqueadas na madrugada desta quinta-feira (23), no bairro Jardim Itamaracá, pela ex-namorada do amigo com quem estavam acompanhadas no momento.

Segundo informações, as vítimas estavam na casa do rapaz quando a autora do crime chegou com uma faca, já desferindo golpes contra elas. A adolescente foi atingida duas vezes na região dos seios e uma vez no braço. A outra vítima foi atingida diversas vezes na região das costas.

Após o crime, a suspeita fugiu e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A adolescente foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa, já a mulher foi encaminhada para a Upa (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

A equipe da polícia realizou rondas pelo bairro, mas a autora não foi localizada. Ainda de acordo com a polícia, o ataque foi motivado por ciúmes. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.