Homem é preso em flagrante por transportar 400 quilos de maconha em Amambai

Na tarde desta terça-feira (21), um homem de 24 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Amambai. O indivíduo transportava 400kg de maconha numveículo com destino a São Paulo.

A prisão realizada pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) contou com o apoio do Helicóptero Harpia. A abordagem aconteceu durante um patrulhamento rural pela rodovia MS-156, no município de Amambai, quando passaram por um veículo GM Prisma branco, que seguia no sentido contrário. Ao perceber o retorno da viatura para abordá-lo, o condutor abandonou o carro e correu para uma lavoura de soja, sendo alcançado e detido.

No veículo estavam 389 quilos de maconha, em volumes prensados, mais 2,5 quilos de skunk e 107 gramas de haxixe marroquino. Questionado sobre a droga, o homem disse que tem dívida com traficante e que pegou o carro carregado em uma praça de Coronel Sapucaia e seguia para Guarulhos, Estado de São Paulo.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 870 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF disponibiliza um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia.

Veja o vídeo do veículo apreendido: