Homem sofre tentativa de sequestro após marcar encontro por aplicativo em Corumbá

Vítima foi agredida com coronhada na cabeça por dois homens que se passaram por policiais; caso é investigado pela Polícia Civil

Um encontro marcado por aplicativo terminou em violência para um homem de 29 anos, em Corumbá (MS), na noite da última quinta-feira (8). A vítima foi agredida e quase levada à força por dois homens que se identificaram falsamente como policiais. O crime ocorreu por volta das 20h30, nas imediações da rua Sete de Setembro.

Segundo o Diário Corumbaense, o homem contou à polícia que começou a conversar com uma mulher pelo WhatsApp por volta das 18h20. Após trocarem mensagens, os dois combinaram de se encontrar no local do crime. Já no ponto marcado, ele enviou uma mensagem avisando que havia chegado. A mulher respondeu apenas com a pergunta “chegou?”, e não deu continuidade à conversa.

Enquanto esperava fora do carro, o homem foi abordado por dois indivíduos que desceram de um veículo branco, modelo Siena, aparentemente antigo. No para-brisa do carro havia um pequeno dispositivo semelhante a um giroflex. A dupla se apresentou como policial e afirmou que ele estava sendo preso por importunação.

Diante da tentativa de algemá-lo, o homem reagiu e acabou sendo espancado pelos agressores, que ainda o atingiram com uma coronhada de pistola na cabeça, provocando sangramento. Após a agressão, os criminosos desistiram da ação e disseram que ele “não era a pessoa que estavam procurando”, deixando o local em seguida.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá como lesão corporal dolosa e tentativa de sequestro e cárcere privado. A polícia investiga se o encontro foi utilizado como isca em uma tentativa de emboscada.

