MS é o único Estado com duas cidades participando do Dia D da campanha contra a gripe

Ação busca ampliar cobertura vacinal que ainda está abaixo de 25% no MS

O Dia D da vacinação contra a gripe acontece neste sábado (10), mobilizando o país inteiro, de forma simultânea nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com atuação conjunta do Governo Federal, estados e municípios. No Mato Grosso do Sul, Dourados e Campo Grande participam ativamente hoje. A ação tem como meta aumentar a cobertura vacinal registrada no Brasil e no Estado.

Para a ação, foram disponibilizadas 15 mil doses na Capital, sendo 3 mil para o drive-thru do Parque Ayrton Senna. Diante do cenário de emergência decretado no município no dia 24 de abril, devido ao aumento de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), todos os públicos são alvos da campanha.

O coordenador da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabeli, destacou que não há risco de falta de vacina: “Existe estoque suficiente no estado. Campo Grande pode imunizar toda a população.”

A meta da campanha nacional é vacinar 90% do público-alvo, mais de 81,6 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos e gestantes. Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é vacinar 1,2 milhão de pessoas. Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 764 mil doses para o Mato Grosso do Sul. A cobertura vacinal estadual é de apenas 22%, majoritariamente entre os grupos prioritários.

“Quando temos baixa cobertura vacinal, aumentam as internações e os óbitos. A vacina é uma barreira, ela evita formas graves da doença. Por isso, é essencial que todos a partir dos 6 meses de idade procurem se imunizar”, afirmou Stabeli.

A prefeita Adriane Lopes, que aproveitou a ação no Parque Ayrton Senna e tomou sua dose, também fez um apelo. “Estamos vivendo uma emergência em saúde. As unidades estão abertas, com escalas diferenciadas, para atender toda a população. Precisamos criar uma barreira de proteção e evitar o agravamento de casos, principalmente entre crianças e idosos”.

Ainda, vale reforçar que a Capital conta com 16 pontos de vacinação abertos neste sábado, incluindo unidades de saúde, escolas, shoppings, igrejas e parcerias como a do Corpo de Bombeiros. Durante a semana, as 74 unidades de saúde também estarão aplicando a vacina. Além disso, 12 equipes volantes estão visitando pacientes acamados.

“A vacina vai onde o povo está. Estamos chamando toda a população a sair de casa. Hoje, o importante é se imunizar”, reforçou o secretário-adjunto da Sesau, Aldecir Dutra, que também destacou a estrutura disponível para atender todos os públicos.

A representante do Governo do Estado informou que, para fortalecer as ações, foi disponibilizado um incentivo financeiro de R$1 milhão para que os municípios estendam horários e realizem campanhas extramuros. “Cada cidade elaborou seu plano conforme sua realidade. A cobertura vacinal está baixa em todo o estado, então esse esforço conjunto é essencial”, disse.

A baixa adesão preocupa as autoridades. Segundo o IBGE, cerca de 1,2 milhão de pessoas estão em situação de vulnerabilidade no estado. A campanha também busca combater a desinformação sobre vacinas, que ganhou força durante a pandemia.

“A vacina não coloca chip, não interfere na sexualidade e é aprovada por uma das maiores agências de vigilância sanitária do mundo, a Anvisa. Precisamos resgatar a confiança na imunização”, alertou Stabelli.

Para moradores como Juliana Salvador, que levou os dois filhos para o drive-thru, a ação facilita a participação da população. “Fiquei sabendo pelo Instagram e vim porque de carro é mais fácil com crianças pequenas. A campanha é importante e ajuda a proteger toda a família”, afirmou.

A expectativa da Prefeitura é que o número de imunizados cresça nas próximas semanas. As autoridades reforçam que a vacina é gratuita, segura e o meio mais eficaz para conter o avanço da gripe e evitar a superlotação das unidades de saúde.

Por Inez Nazira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram