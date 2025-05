Festa do Queijo movimenta Rochedinho neste sábado com gastronomia, música e cultura local

Evento chega à 8ª edição valorizando a produção artesanal e promete atrair visitantes com shows, comidas típicas e atrações para toda a família

A 8ª edição da tradicional Festa do Queijo acontece neste sábado (10), a partir das 16h, na Praça Central do distrito de Rochedinho, a 29 quilômetros de Campo Grande. Com cerca de 40 expositores confirmados, o evento deve movimentar a região com produtos artesanais, gastronomia regional, música ao vivo e opções de lazer para todas as idades.

Consolidada no calendário de eventos da Capital, a festa celebra a cultura do campo e a produção local, reunindo queijos, geleias, doces, rapaduras, pratos típicos e bebidas produzidas por pequenos empreendedores da região. A proposta é conectar o público urbano com o interior e valorizar o trabalho de quem vive da agricultura familiar e do artesanato.

A programação musical começa às 18h com o show de Zezé do Pantanal. Às 19h30, será realizada a cerimônia oficial de abertura, e o encerramento da noite fica por conta da banda Os Filhos de Campo Grande, que sobe ao palco às 21h. Durante todo o evento, haverá brinquedos para crianças e um espaço estruturado para receber famílias com conforto.

Uma das novidades deste ano é a disponibilização de rede wi-fi gratuita para facilitar as vendas durante o evento. O sinal estará liberado exclusivamente para transações financeiras online, com duração de 10 minutos por conexão — tempo após o qual será necessário reconectar. O objetivo é garantir praticidade para os visitantes e maior estabilidade na hora do pagamento, já que o acesso a redes sociais estará bloqueado. A entrada é gratuita.

