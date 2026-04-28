Homem preso em operação internacional confessa uso de perfil falso para aliciar crianças em Campo Grande

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (28), durante a Operação Proteção Integral IV, após confessar que utilizava um perfil falso para aliciar crianças pela internet. A ação ocorreu no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, e foi conduzida pela Polícia Federal, com apoio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

De acordo com o registro policial, os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão na residência do suspeito quando localizaram um celular modelo Xiaomi Poco X5 Pro, que foi recolhido para análise pericial. Durante abordagem, o homem teria admitido que utilizava um perfil falso para se comunicar com outras pessoas, demonstrando interesse em práticas sexuais envolvendo crianças.

Ainda segundo a polícia, o suspeito afirmou ter apagado conteúdos relacionados às conversas antes da chegada das equipes. Após a ação, ele foi encaminhado à delegacia junto com o material apreendido. Outra pessoa que estava no imóvel também foi levada para prestar esclarecimentos.

O caso é investigado com base em crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo aliciamento e exploração sexual de menores.

Operação internacional

A Operação Proteção Integral IV ocorre simultaneamente em diversos estados brasileiros e em outros 14 países, com o objetivo de desarticular redes de exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, estão sendo cumpridas 175 ordens judiciais, sendo 16 mandados de prisão.

Em Mato Grosso do Sul, foram expedidos mandados de busca e apreensão em cidades como Corumbá, Naviraí, Anastácio e Ribas do Rio Pardo. Em Corumbá, um dos investigados é um jovem de 19 anos. Já em Campo Grande, outro homem foi preso em flagrante no bairro Vila Nasser.

Durante a ofensiva, quatro crianças foram resgatadas de situações de abuso, três em Santa Catarina e uma no Amazonas.

A operação também conta com a participação de autoridades de países como Argentina, Colômbia, Espanha, França, México e Uruguai, reforçando o caráter transnacional do combate a esse tipo de crime.

A mobilização ocorre às vésperas do Maio Laranja, período dedicado à conscientização e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo as autoridades, a ação busca não apenas reprimir crimes, mas também fortalecer mecanismos de prevenção e proteção às vítimas.

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