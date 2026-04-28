Nelsinho Trad reage a fala ofensiva de conselheiro e apresenta voto de repúdio

O senador Nelsinho Trad anunciou que vai apresentar um voto de repúdio no Senado contra o conselheiro do governo dos Estados Unidos, Paolo Zampolli, depois de falas consideradas ofensivas às mulheres brasileiras. As declarações repercutiram no Congresso e devem ser formalizadas na Comissão de Relações Exteriores (CRE).

A reação veio após Zampolli dizer que brasileiras seriam “programadas para causar confusão” e usar expressões como “raça maldita”. Para o senador, o conteúdo é preconceituoso, desrespeitoso e passa do limite.

No documento, Nelsinho afirma que esse tipo de fala atinge diretamente a honra e a dignidade das mulheres brasileiras, além de reforçar estereótipos e ir contra princípios básicos de respeito e igualdade. Ele também destaca que declarações assim acabam prejudicando o clima entre países. “Inaceitável”, afirmou o senador Nelsinho Trad. “Na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, vou fazer uma proposição a ser apreciada pelo nosso colegiado, colocando a ele um título de persona non grata no Brasil, no território brasileiro, solicitando uma retratação com pedido de desculpas.”

A proposta reforça ainda a solidariedade às mulheres brasileiras e destaca a necessidade de respeito mútuo nas relações internacionais, com base na dignidade humana e na não discriminação.

Por Lucas Artur

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