Homem perde controle de moto e colide com árvore em canteiro, em Corumbá

Na madrugada desta quinta-feira (7), um homem, que não teve suas informações divulgadas, precisou ser resgatado em estado grave após acidente de moto. O caso aconteceu na Rua Rio Branco, no Bairro Universitário, em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o homem seguia pela Avenida Rio Branco, no sentido Ladário/Corumbá. Em determinado momento, próximo a um posto de combustível, ele perdeu o controle e colidiu contra uma árvore no canteiro da via.

O corpo de bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a morte da vítima foi constatada ainda no local. Após isso, a perícia e a Polícia Civil realizaram os procedimentos de praxe.

Ainda conforme as informações, como a vítima não possuía documento de identificação no momento do acidente, impossibilitou o reconhecimento imediato. Ele possuía tatuagens tórax, braços e pernas.

A moto foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá. O caso segue sob investigação.

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