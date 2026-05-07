Prefeitura divulga seleção para formadores do Programa MS Alfabetiza

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul), divulgou nessa quarta-feira (6), o resultado final do processo seletivo para formadores do Programa “MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança”.

O resultado foi publicado no Diogrande nº 8.311, por meio do Edital Conjunto Semed/SED n. 31/2026, e refere-se ao processo seletivo regido pelo Edital n. 29/2026, divulgado anteriormente no Diogrande nº 8.280, de 8 de abril de 2026.

A seleção tem como objetivo fortalecer as ações de alfabetização no município, por meio da atuação de profissionais que irão contribuir com a formação continuada de educadores da rede pública, promovendo melhorias no processo de ensino e aprendizagem das crianças.

A lista completa com os candidatos selecionados está disponível no anexo único do edital publicado no Diogrande. Clique aqui.