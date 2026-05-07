Funsat oferece 1.472 vagas de emprego em 119 áreas nesta quinta-feira (07)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta quinta-feira (7), 1.472 vagas de emprego em Campo Grande, com oportunidades anunciadas por 148 empresas em 119 áreas profissionais.

Entre os destaques do painel estão vagas para auxiliar de limpeza (219), operador de caixa (335), auxiliar de linha de produção (63), auxiliar de cozinha (24), atendente de lanchonete (20), consultor de vendas (13) e almoxarife (6), além de oportunidades para montador de estruturas metálicas.

Do total de anúncios, 1.120 vagas não exigem experiência, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional. Há oportunidades para auxiliar nos serviços de alimentação (34), garçom (10), repositor de supermercados (20), servente de obras (10) e trabalhador de extração vegetal (20).

Para PCD (pessoas com deficiência), a Funsat oferta 57 vagas em cinco funções diferentes, com destaque para auxiliar de confecção (50), além de vagas para auxiliar de limpeza, repositor de mercadorias, empacotador à mão e ajudante de carga e descarga de mercadorias.

Os atendimentos acontecem na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Polo Moreninhas.

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