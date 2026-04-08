Expogrande 2026 chega à 86ª edição com shows nacionais e Festival da Carne Especial

Um dos eventos mais aguardados de Campo Grande chega a sua 86ª edição com shows nacioanais e Festival da Carne especial

Leilões,exposição, palestras técnicas, fazendinha para os pequenos, shows nacionais, praça de alimentação e todo um ‘mundo’ voltado para o agronegócio. Essa é só um pouco da 86ª edição da Expogrande, que começa nesta quinta-feira (9) e vai até o dia 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Em sua 86ª edição, a Expogrande deste ano traz como tema “o futuro do agro está aqui”. E para unir sua tradição à inovação, a feira terá um pavilhão com 40 startups de todo o Brasil, que estarão demonstrando aos produtores soluções tecnológicas voltadas totalmente ao agronegócio. A organização é feita pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul).

A previsão, segundo o presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai, é superar os números da exposição do ano passado, que movimentou R$ 641 milhões em negócios internos, com 250 expositores e mais de 125 mil visitantes. “Para este ano já crescemos pelo menos 20% no segmento dos leilões de animais, com uma previsão de bater os R$ 33 milhões do ano passado”, comparou Bumlai.

A cerimônia de abertura da Expogrande está programada para acontecer no dia 9 de abril, às 19h00, no tatersal de elite 1 do Parque de Exposições Laucídio Coelho. Os leilões começaram no dia 28 de março e irá até o dia 19 de abril, fim da exposição.

Fazendinha Acrissul

Um dos estandes mais aguardados da Expogrande todos os anos é a Fazendinha. Para 2026 a Fazendinha Acrissul, que no ano passado registrou a presença de mais de 100 mil visitantes, vem com uma nova configuração. Para mostrar os visitantes de forma mais realista a lida do campo, este ano, além dos minianimais, o projeto tem canteiros de variedades de culturas típicas de Mato Grosso do Sul, como mandioca, cana-de-açúcar, feijão, milho, soja, algodão, amendoim e girassol.

“Nosso objetivo é criar um espaço de aprendizado, onde os estudantes possam compreender, na prática, como funciona a produção agropecuária”, explica Aurora Real, diretora da Acrissul e coordenadora do projeto. A partir desta edição da feira, o projeto deixará de ser apenas uma atração temporária e passará a funcionar de forma permanente no Parque de Exposições.

A Fazendinha fica exposta durante o dia, o que também atrai excursões de escolas, que unem o ensino do campo com o evento.

Baile do Grito

No dia 11 de abril a Acrissul promove o Baile do Fazendeiro. Para esse ano já estão confirmadas as atrações do tradicional Baile do Fazendeiro, também conhecido como Baile do Grito, no tatersal 2 da Acrissul, a partir das 22 horas.

O evento de gala faz parte da programação da Expogrande 2026. Os grupos Canto da Terra e Trem Pantaneiro sobem ao palco com o tradicional repertório de polca, chamamé, xote e vanerão para não deixar ninguém parado. Para fechar a noite, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio traz todo o romantismo e a poesia da verdadeira música sertaneja.

O Baile do Fazendeiro foi, durante décadas, um dos eventos sociais mais importantes ligados à Expogrande, reunindo a elite da pecuária sul-mato-grossense em noites de grande prestígio e elegância.

Shows e atrações

As vendas de ingressos para os shows da Expogrande encontram-se abertas. Neste ano uma novidade será um show especial no dia 20, dia seguinte ao encerramento da feira, em véspera do feriado, com o cantor Thiaguinho.

Além disso, outras atrações estão dando o que falar: Zezé Di Camargo, no dia 9, realizando a abertura da exposição, com entrada franca; Gusttavo Lima, na sexta-feira (10); já o cantor Daniel encerra a semana de shows, no sábado (11).

Na sexta-feira (17), Diego & Victor Hugo animam a Expogrande, seguidos no sábado por Luan Santana, o ‘guirizinho de Jaraguari’, que também é uma promessa para o evento. A fotografa Roberta Martins relatou ao Jornal O Estado que esta é a quarta vez que irá a um show do cantor, que acompanha a tempos.

“Fiquei muito feliz quando soube que ele viria para cá de novo; já esperava, mas quando confirmam é uma sensação muito boa, porque gosto muito das músicas dele”, relatou. Entretanto, ela destaca que o sertanejo veio mais caro este ano.

“Confesso que levei um susto com o preço dos ingressos, já imaginava que seriam caros, mas mesmo assim consegui comprar camarote e estou bem ansiosa para o show. Tive que ser rápida porque eles esgotaram bem rápido, eu fiquei naquela fila virtual por uns 30 minutos, o site ficou travando e eu fiquei com medo de não conseguir comprar, mas deu tudo certo!”, comenta.

“Sobre a Expogrande eu senti falta de outros cantores sertanejos que eu também gosto, porque ao meu ver a programação desse ano foi meio ‘fraca’. Mas a Expo é um evento muito importante para a cidade, é um momento em que muitas pessoas se reúnem, movimenta a economia, trazer shows de artistas ‘grandes’ que a galera costuma gostar é muito bom”, complementou.

Já para Juliana Nascimento, o interesse é no sertanejo ali dos anos 80 e 90, onde o cantor Daniel fez sua trajetória. “A Expogrande é um momento muito esperado em Campo Grande, porque é quando vêm os grandes shows para a cidade. Este ano, vou ao show do Daniel e estou na expectativa, porque de todos os artistas que vão se apresentar este ano, é o o que representa o sertanejo raiz, estilo que gosto muito de ouvir”.

Conforme a produtora cultural Aninha Santinon, responsável pela montagem e organização do palco para os shows, esse ano a Expogrande traz inovações no tamanho e espaço disponível para o público.

“Este ano a gente mudou a posição do palco, porque no ano passado tínhamos apenas 30 metros de pista e agora estamos com 60 metros. Então, o espaço ficou mais largo e estamos com uma estrutura de palco maior”, explicou.

“No ano passado, o palco tinha 20 metros; agora ele está com 25 metros de largura e 13 metros de altura — antes eram apenas 10. A estrutura de LED também está maior. Além da mudança de posição, o espaço de pista cresceu bastante e estamos com uma estrutura de camarote e de som ainda maior este ano”, complementa.

O público PCD (Pessoas com Deficiência) também terá espaço reservado, próximo ao palco, com acesso por pisos adequados e rampas. “A pessoa com deficiência tem direito a entrar com um acompanhante. O espaço PCD já está previsto no mapa do evento. Ele é elevado, com rampa de acesso, próximo ao palco e também com banheiro próximo para uso exclusivo”, finaliza.

O local ainda trará Parque de diversões especial, com uma roda gigante, praça de alimentação e um expositor especial do Festival da Carne, no Tendél, uma parceria que trará a Casa Porcello, Barba N’Brasa, diretamente de São Gabriel do Oeste, com exposições de assados especial.

Mais informações podem ser adquiridas no site www.expogrande.com.br ou redes sociais @acrissulms e @expogrande.oficial.

Por Carolina Rampi

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