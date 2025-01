Desconto para pagamento à vista do IPTU 2025 termina nesta sexta-feira 

Os contribuintes de Campo Grande têm até esta sexta-feira (10) para aproveitar o desconto de até 20% no pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025. O benefício é destinado a quem não possui débitos com a Fazenda Pública Municipal e está com o nome fora da dívida ativa. Além do desconto, a prefeitura oferece a opção de parcelamento do imposto em até 12 vezes.

O carnê do IPTU está disponível para consulta e emissão no site oficial da Prefeitura de Campo Grande. Para acessar, o contribuinte deve inserir o número da inscrição municipal, o que permite gerar o extrato do imposto, copiar o código de barras para pagamento online ou emitir a guia DAM para quitação dos débitos.

Os contribuintes podem optar pelo pagamento à vista, com os descontos previstos, ou pelo parcelamento do imposto. No caso do parcelamento, a primeira parcela também vence nesta sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. As parcelas seguintes têm vencimento mensal, e, caso a data coincida com feriados ou finais de semana, o pagamento pode ser feito no primeiro dia útil subsequente.

Para quem se enquadra no programa IPTU Azul, um desconto adicional de 10% é aplicado automaticamente, somando-se às vantagens já oferecidas no pagamento à vista. Esse programa visa incentivar a adimplência e beneficiar os bons pagadores com redução no valor do imposto.

Os contribuintes que discordarem dos valores ou do lançamento do imposto podem solicitar revisão junto à Prefeitura. O prazo para essa solicitação é até o dia 10 de março de 2025, garantindo tempo para revisão e regularização de possíveis inconsistências.

O parcelamento do IPTU segue as regras do Decreto nº 16.080/2024, que estabelece faixas de valores e as condições para o pagamento em até 12 vezes. A medida visa oferecer flexibilidade aos contribuintes e evitar inadimplência, mantendo as finanças municipais equilibradas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais