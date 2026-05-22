Homem morre carbonizado em banheiro de bar e polícia apura incêndio criminoso em Dourados

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, morreu carbonizado na madrugada desta sexta-feira (22) dentro do banheiro de um bar. O caso aconteceu na Rua Alpes, entre as ruas Belo Horizonte e São Francisco, no Jardim Itália, em Dourados, cidade distante 251 quilômetros de Campo Grande. O local é conhecido na região pela concentração de usuários de drogas e pontos de comercialização de entorpecentes próximos à Praça Paraguaia. A polícia investiga o caso como homicídio após imagens de câmeras de segurança indicarem que o incêndio foi provocado de forma criminosa por um mulher.

Segundo informações preliminares, a vítima, possivelmente em situação de rua, entrou no banheiro do estabelecimento por volta das 5h carregando algumas roupas e fechou a porta. Pouco tempo depois, o local começou a pegar fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, mas encontraram o homem já sem vida, sentado no vaso sanitário.

Inicialmente, a ocorrência era tratada como um incêndio acidental. No entanto, durante as investigações, imagens de monitoramento mostraram que uma mulher, usando roupas claras, chegando até o local.

Ela teria jogado algum líquido dentro do banheiro e, em seguida, acendido algo semelhante a um isqueiro ou fósforo na porta antes de fugir do local.

A suspeita, que também pode ser moradora de rua, ainda não foi identificada ou localizada

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar a vítima e esclarecer a motivação do crime.

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