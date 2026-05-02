Alerta de tempestade coloca 31 cidades de MS sob risco de granizo e ventos fortes

Aviso indica possibilidade de chuva intensa até segunda-feira (4) e inclui municípios da região sul do Estado

Um aviso de tempestade coloca 31 municípios de Mato Grosso do Sul em situação de atenção entre este sábado (2) e a manhã de segunda-feira (4). O alerta prevê chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em cidades da região sul do Estado.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o aviso começa às 10h deste sábado e segue até as 10h de segunda-feira. A previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Apesar de classificado como de perigo potencial, o cenário inclui riscos como queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, danos em plantações e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os municípios incluídos no alerta são Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

A orientação é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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