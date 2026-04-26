Prefeita ressaltou a importância de estar nos bairros e disse que região do Anache receberá novos investimentos

Reunindo prestação de serviços e oportunidades, mais uma edição do Programa Todos em Ação, da prefeitura de Campo Grande, foi realizada neste sábado (25), na Escola Municipal Professor João Cândido de Souza. Dessa vez, os contemplados foram moradores do Jardim Anache e região, que puderam aproveitar um dia de cultura, cidadania, ações em saúde e mais de 300 serviços gratuitos.

Em entrevista coletiva durante o evento, Adriane Lopes (PP) destacou que essa ação é uma forma de levar serviços essenciais para a população dos bairros que, muitas vezes, não tem condições ou tempo disponível para se deslocar até uma secretaria municipal ou ir até algum órgão resolver alguma pendência. Além disso, esta manhã também serve para que titulares das pastas façam uma visita ao bairro e escutem as demandas dos moradores.

“A gente chega com as equipes e aí as demandas são anotadas e atendidas, por meio de uma escuta apurada nas nossas equipes. Os secretários saem do gabinete e vêm pra comunidade pra realmente entender a dor de cada região e trazer uma resposta mais rápida. Nós rodamos as sete regiões de Campo Grande levando esses serviços”, explicou.

A chefe do Executivo lembrou que, além do Todos em Ação, a região ainda está recebendo os trabalhos da equipe de Tapa-Buracos, bem como investimentos em saúde e educação que abrangerá toda a comunidade com a retomada da obra da Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) do Jardim Anache, após 15 anos parada.

Por sua vez, o titular da Sesau (Secretaria de Saúde de Campo Grande) ressaltou a importância de aproximar as ações de saúde da comunidade, com orientações sobre práticas saudáveis para o dia a dia, além de oportunizar a vacinação e prevenção de doenças.

“São serviços que a Secretaria de Saúde sempre participa, porque é uma oportunidade de integração com a comunidade, o que é muito válido. Eu sempre participo quando é possível”, afirmou.

A vice-prefeita, Camila Nascimento, reforçou a relevância de facilitar o acesso aos serviços para os moradores da região, dando a possibilidade de que tenham contato com secretários, vereadores e outras autoridades para que as demandas sejam ouvidas.

“A importância está na proximidade do poder público com a população do bairro e também na facilidade de acesso das pessoas com os secretários, que conseguem enxergar de perto as necessidades dessa comunidade e conversar diretamente com as pessoas, o que auxilia muito o nosso trabalho. Então, a gente vê cada vez mais a importância de ações como essa”, detalhou ao jornal O Estado.

Atendimento acessível para todos

As ações de saúde ficaram entre as mais procuradas durante o evento, com pessoas buscando por exames e orientações. Este é o caso de Lidiane da Silva, que realizou exames de mamas e também aproveitou para buscar informações jurídicas.

“Dá a oportunidade para quem não pode ir buscar no local e facilita. Até o que eu não precisava, já busquei atendimento. Meu filho aproveitou o corte de cabelo e minha filha a maquiagem facial. Aproveitamos ao máximo”, disse.

Os serviços foram abertos à toda população e até quem não reside no Anache pode aproveitar o sábado de sol para ir em busca dos serviços gratuitos.

Ao jornal O Estado, a cozinheira Maria Helena Esquivel, que mora no Noroeste, se deslocou para o bairro vizinho para realizar exames, como aferição de pressão arterial e acompanhamento da diabetes, além de agendar um exame de visão. Para ela, ter os serviços perto de casa é uma forma de facilitar o dia a dia.

“Eu nem moro aqui no bairro, mas eu vim por causa que é importante a gente aproveitar a oportunidade, que é única. Recebi atendimento e até agendei exame de vista, porque aqui já reúne todos os atendimentos. É extraordinário”, afirmou.

Ana Clara Julião e Geane Beserra