Raphael Vital apresenta o intimista “Voz & Cordas” em noite especial

Apresentação será realizada no palco do Atelier Amoná Rodrigues

No dia 16 de maio, o público de Campo Grande terá a oportunidade de vivenciar uma experiência musical intimista e marcante. O cantor e compositor Raphael Vital sobe ao palco do Atelier Amoná Rodrigues para apresentar o espetáculo “Voz & Cordas”, um show solo que promete emocionar e surpreender.

O músico Raphael Vital, natural de Três Lagoas (MS), vem se destacando na cena musical regional e nacional ao unir tradição e inovação em sua sonoridade. Com uma proposta autoral que mescla folk contemporâneo e a viola caipira, ele imprime identidade própria ao explorar instrumentos como a viola de 10 cordas e o banjo. Versátil e criativo, Raphael representa uma nova geração de artistas que ressignificam elementos da música popular brasileira, trazendo frescor estético sem perder as raízes culturais que sustentam sua obra.

A proposta do espetáculo é simples, mas profundamente envolvente: voz, violão e sensibilidade artística. Em uma apresentação solo, Raphael Vital conduz o público por um repertório autoral que transita entre o universo rural e urbano, explorando sonoridades e narrativas que refletem o cotidiano com um olhar contemporâneo, poético e inovador.

Além de suas composições próprias, o artista também prepara releituras de canções que marcaram a história musical de Mato Grosso do Sul. Essas interpretações ganham novos arranjos e significados, criando uma ponte entre tradição e modernidade, e valorizando a identidade cultural da região.

O evento está marcado para começar às 20h, e os ingressos já estão disponíveis pelo valor de R$ 70,00. Interessados podem garantir sua presença por meio do link disponível na bio da divulgação ou diretamente pelo contato (67) 99903-3550, com Ramona. A expectativa é de casa cheia, já que a proposta intimista do show favorece uma conexão mais próxima entre artista e público.

“Voz & Cordas” não é apenas um show, mas um convite à contemplação e à escuta atenta. Para quem aprecia música brasileira com profundidade e autenticidade, a apresentação de Raphael Vital promete ser um momento único na agenda cultural de Campo Grande.

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