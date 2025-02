Henry & Santiago! Dupla sertaneja busca ‘lugar ao sol’ na música de MS, sem esquecer identidade própria

Mato Grosso do Sul pode ser considerado como um dos berços da música sertaneja, com locais como Goiás e Mato Grosso. Portanto, sempre há novos talentos despontando no cenário musical, como o caso da dupla Henry e Santiago.

O projeto Henry e Santiago, composto por Sergio Henrique Vieira e Valdinei Ribeiro Mendonça, começou em 2023. O encontro dos artistas foi fruto da iniciativa de Fábio, da dupla Fábio & Júnior, que enxergou o potencial de ambos e os incentivou a seguir juntos na carreira musical.

“Tínhamos a vontade de trabalhar com música, de forma correta. Ali se iniciou a dupla, organizando o repertório, com shows principalmente em bares. Tentamos nos autoproduzir, porque o mercado hoje é bem complicado, então procuramos nos profissionalizar, estudar música”, contou Henry, ao jornal O Estado.

Desde então, Henry & Santiago têm trabalhado para conquistar seu espaço no cenário sertanejo. Com dedicação e amor pela música, a dupla vem alcançando seus objetivos e expandindo seu público. Cada nova apresentação é uma oportunidade de levar alegria aos fãs e de fortalecer sua conexão com a plateia, que os recebe com carinho e entusiasmo.

“É muito gratificante ver o quanto crescemos desde o início dessa caminhada. Sempre sonhamos em viver da música, e hoje podemos dizer que essa parceria deu certo. Levar alegria para o povo é o que mais nos motiva”, afirmam Henry.

Como dupla, a parceria é recente, mas cada um deles já teve outros projetos anteriores, que resultaram em quase 20 anos de carreira no meio musical. “O que nos uniu foram as ideias semelhantes para a construção do nosso projeto e o amor pela música, que motivou a estarmos até hoje aqui. Tudo que a gente faz, procuramos fazer bem feito, com gosto”, reafirma o cantor.

O sertanejo

O gênero musical sertanejo segue firme e forte no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelas empresas Crowley, que monitora rádios desde 1997 e Connectmix, que divulga dados do ranking de rádios, os artistas sertanejos seguem liderando o topo das paradas, com nomes como Lauana Prado, Gusttavo Lima e Simone Mendes. Para nomes ainda em crescimento como Henry & e Santiago, o mercado “é competitivo demais. Mas procuramos manter a nossa identidade, para entrar no mercado e se diferenciar”.

Para Henry, essa identidade própria começa na voz. “Principalmente o Santiago, que até hoje não vi nada parecido, é até difícil explicar”, comenta.

Inspirações e futuro

Com tantos nomes no meio, os ‘padrinhos’ nunca são esquecidos como referência no meio. “Dentro do nosso Mato Grosso Sul temos como referência a dupla Fabio & Junior, que consideramos os nossos padrinhos, sempre nos incentivou e mostrou o caminho certo, deu oportunidade, e já dividimos o palco com eles. O pessoal das antigas também, como João Bosco e Vinicíus. Outros artistas que também nos motivam, e que nos inspiram a pensar mais alto são duplas como Mato Grosso e Matias, Zezé de Camargo e Luciano, Edson e Hudson, Gean e Giovani, Bruno e Marone”.

Sobre o sertanejo universitário, vertente que teve o ápice nos anos 2010, o cantor acredita que serviu como um ‘chamamento’, para a nova geração.

“A verdadeira raiz do sertanejo é a moda caipira, o ‘modão’. O sertanejo universitário veio para agregar os mais novos, que tinha um certo preconceito, achava música de gente mais velha. E foi isso que aconteceu, temos o Gusttavo Lima, Luan Santana, que explodiu no meio universitário e que agora estão ‘puxando’ de novo as modas, e o público está aceitando bem, não tem mais o preconceito”, destaca.

Sempre exaltando o par, Henry aponta a voz do amigo como um chamariz para o sucesso. “Tivemos uma experiência boa, ficamos com medo no começo, porque o Santiago era segunda voz, não tinha experiência como primeira, mas sempre acreditei nele, o incentivava. Consegui abrir os olhos dele, e começamos a criar um repertório, e fizemos o primeiro show, as pessoas que já seguiam nosso trabalho se surpreenderam. O pessoal recebeu bem e até hoje, não falta oportunidade”, comenta.

O desejo para 2025 é a gravação de um clipe oficial, gravação e DVD, para se lançar de forma concreta no meio. “O Santiago também trabalha com composições, uma das músicas dele saiu no DVD da dupla Larissa e Mariana. Ele também já fez música para diversos outros artistas”.

Mais informações sobre a dupla podem ser conferidas nas redes sociais @henryesantiagooficial.

