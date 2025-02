Redução do ICMS torna gás de cozinha mais barato a partir deste sábado

A partir deste sábado (1º), cozinhar ficará mais barato para a maioria dos brasileiros. Entra em vigor a redução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o gás de cozinha, resultando em um desconto de R$ 0,02 por quilo de gás liquefeito de petróleo (GLP). A medida, que beneficia consumidores em praticamente todo o país, não se aplicará aos baianos, que enfrentarão um aumento no preço do botijão.

Na Bahia, a refinaria privatizada de Mataripe anunciou, na última quinta-feira (30), um reajuste de 9,2% no preço do gás de cozinha, o que deve resultar em um aumento de até R$ 8 por botijão, conforme estimativa do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás).

A decisão de reduzir o ICMS do gás de cozinha foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que definiu a queda de R$ 1,41 para R$ 1,39 por quilo do tributo estadual. A medida foi justificada pela média de preços mais baixa em 2024. Em contrapartida, o Confaz elevou o ICMS da gasolina, etanol, diesel e biodiesel.

Desde 2022, as alíquotas do ICMS sobre combustíveis são fixadas em valores absolutos por litro ou por quilo, no caso do gás de cozinha, substituindo a antiga cobrança baseada em percentual sobre o preço final do produto.

Redução também no gás natural

Além do gás de cozinha, o gás natural também sofrerá uma redução de preço. A Petrobras anunciou, na última quinta-feira, um corte de 1% no valor do gás natural fornecido às distribuidoras, também a partir deste sábado.

A redução acompanha a queda de 6% no preço do petróleo tipo Brent, mesmo com a valorização de 5,3% do dólar no trimestre que inicia em fevereiro. Desde dezembro de 2022, a Petrobras aponta uma queda acumulada de 23% no preço do gás natural, levando em consideração prêmios por performance e incentivos aprovados em 2024.

Com essa medida, indústrias e grandes consumidores poderão ter um alívio nos custos, refletindo possivelmente em uma menor pressão inflacionária no setor produtivo.

Com informações da Agência Brasil

