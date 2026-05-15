Homem invade delegacia para intimidar mulher durante denúncia e acaba preso em flagrante em Ponta Porã

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (15) após invadir a Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã para intimidar uma mulher de 28 anos que registrava boletim de ocorrência contra ele por ameaça e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a unidade policial depois de ser ameaçada de morte pelo suspeito. Conforme o relato prestado aos investigadores, o homem teria ido até a residência dela na manhã desta sexta-feira e, após ter uma proposta de programa sexual recusada, passou a ameaçá-la utilizando uma faca.

Enquanto a mulher narrava os fatos aos policiais civis, o suspeito entrou na própria delegacia com o objetivo de intimidá-la. Segundo o boletim de ocorrência, ele apontou o dedo para a vítima e afirmou que “as coisas não ficariam assim”.

Diante da situação, os policiais contiveram o homem ainda dentro da unidade e deram voz de prisão em flagrante. Durante buscas realizadas na motocicleta utilizada pelo suspeito, os agentes encontraram uma faca escondida embaixo do banco do veículo. A suspeita é de que a arma tenha sido usada nas ameaças feitas contra a mulher momentos antes.

A vítima solicitou a manutenção das medidas protetivas já existentes e confirmou o interesse em representar criminalmente contra o autor. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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