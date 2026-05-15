Suspeito é preso por maus-tratos a cachorro em Campo Grande

Tutor do animal é reincidente e acabou preso após fugir da equipe policial

A polícia prendeu um homem, de 47 anos, na manhã desta sexta-feira (15), por maus-tratos a animais, no bairro São Conrado, em Campo Grande.

Segundo nota divulgada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), a equipe saiu em diligência após receber uma denúncia anônima.

No local, os policiais encontraram o cachorro visivelmente magro. O tutor, que é reincidente, fugiu inicialmente, mas acabou preso em flagrante durante diligências realizadas pela polícia.

O homem, que não teve o nome divulgado, responderá pelo crime de maus-tratos, previsto no Art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão.

Para denunciar, basta enviar um e-mail para a delegacia: decat@pc.ms.gov.br.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram