Homem invade casa de idosa, furta pedaço de carne e acaba preso em Fátima do Sul

Uma idosa teve a casa invadida por um homem na madrugada da última sexta-feira (20), em Fátima do Sul. Segundo relato feito à polícia, o suspeito entrou no quarto da vítima e exigiu dinheiro, mas acabou furtando apenas um pedaço de carne, que estava guardado na geladeira do imóvel.

Conforme informações policiais, durante a invasão o homem e a idosa entraram em luta corporal, o que resultou em lesões leves na vítima. Após o confronto, o suspeito fugiu do local antes da chegada da equipe policial.

As buscas pelo autor continuaram nos dias seguintes. Na segunda-feira (23), policiais realizaram diligências na vizinhança e conseguiram levantar as características do suspeito, o que auxiliou na identificação.

O homem foi localizado e preso na manhã de terça-feira (24). Durante depoimento, ele confessou o crime e afirmou que furtou apenas um pedaço de carne. Segundo o relato, ele chegou a procurar outros itens de valor na residência, mas como não encontrou, desistiu e deixou o local.

Reviravolta no caso

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como violência doméstica, em razão das agressões sofridas pela vítima, e encaminhada à DAM. No entanto, após a apuração dos fatos e a confissão do suspeito, houve uma reclassificação do caso, que passou a ser tratado como furto, sendo então encaminhado à 1ª Delegacia de Fátima do Sul.

O caso segue sob investigação para a conclusão do inquérito policial.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais