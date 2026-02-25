Protesto bloqueia BR-163 entre Dourados e Caarapó e causa congestionamento de 3 km

Foto: reprodução/Dourados News
Foto: reprodução/Dourados News

O bloqueio realizado em um trecho da BR-163, que liga os municípios de Dourados e Caarapó, provoca um congestionamento de cerca de 3 quilômetros na manhã desta quarta-feira (25). A manifestação ocorre no km 252 da rodovia e reúne moradores que cobram mais segurança viária após a sequência de acidentes fatais registrada nos últimos dias.

Participam do protesto moradores dos bairros Sitioca Ouro Fino, Campo Belo, Alvorada e Campina Verde, além das comunidades Vitória, Parizzotto e Bonanza, e trabalhadores de propriedades rurais localizadas entre o Trevo da Bandeira e o Rio Dourados, conforme informações do portal Dourados News. Uma faixa estendida no local questiona: “Quanto vale uma vida?”, em referência às mortes ocorridas no trecho.

Segundo os manifestantes, o alto fluxo de veículos aliado à velocidade excessiva aumenta o risco de acidentes e dificulta o acesso aos bairros próximos à rodovia. Na última quarta-feira (18), o motociclista Luiz Henrique, de 30 anos, morreu após ser internado em decorrência de um acidente envolvendo uma caminhonete, ocorrido justamente no trecho agora interditado.

Em nota, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, confirmou a interdição total da pista em ambos os sentidos. A empresa informou ainda que vai ouvir as reivindicações dos moradores e destacou que já realizou melhorias no trecho do km 252, como reforço da sinalização vertical e horizontal, além de ações de conscientização.

De acordo com a concessionária, há congestionamento de aproximadamente 3 km nos dois sentidos da via. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a ocorrência, enquanto equipes da Motiva Pantanal atuam no apoio à sinalização e orientação aos motoristas.

Rotas alternativas

Sentido norte: desvio no km 225, com acesso à BR-278 e posterior conexão com a MS-156, retornando à BR-163/MS no km 258.

Sentido sul: desvio no km 256, com acesso à BR-463.

A Motiva Pantanal reafirmou o compromisso com a segurança viária e informou que manterá diálogo com a comunidade, lideranças locais e autoridades. Informações atualizadas sobre as condições de tráfego podem ser obtidas pelo telefone 0800 648 0163, com atendimento 24 horas.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Prefeitura moderniza Prodes e garante segurança jurídica para empresas que cumprirem obrigações

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *