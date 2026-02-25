Protesto bloqueia BR-163 entre Dourados e Caarapó e causa congestionamento de 3 km

O bloqueio realizado em um trecho da BR-163, que liga os municípios de Dourados e Caarapó, provoca um congestionamento de cerca de 3 quilômetros na manhã desta quarta-feira (25). A manifestação ocorre no km 252 da rodovia e reúne moradores que cobram mais segurança viária após a sequência de acidentes fatais registrada nos últimos dias.

Participam do protesto moradores dos bairros Sitioca Ouro Fino, Campo Belo, Alvorada e Campina Verde, além das comunidades Vitória, Parizzotto e Bonanza, e trabalhadores de propriedades rurais localizadas entre o Trevo da Bandeira e o Rio Dourados, conforme informações do portal Dourados News. Uma faixa estendida no local questiona: “Quanto vale uma vida?”, em referência às mortes ocorridas no trecho.

Segundo os manifestantes, o alto fluxo de veículos aliado à velocidade excessiva aumenta o risco de acidentes e dificulta o acesso aos bairros próximos à rodovia. Na última quarta-feira (18), o motociclista Luiz Henrique, de 30 anos, morreu após ser internado em decorrência de um acidente envolvendo uma caminhonete, ocorrido justamente no trecho agora interditado.

Em nota, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, confirmou a interdição total da pista em ambos os sentidos. A empresa informou ainda que vai ouvir as reivindicações dos moradores e destacou que já realizou melhorias no trecho do km 252, como reforço da sinalização vertical e horizontal, além de ações de conscientização.

De acordo com a concessionária, há congestionamento de aproximadamente 3 km nos dois sentidos da via. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a ocorrência, enquanto equipes da Motiva Pantanal atuam no apoio à sinalização e orientação aos motoristas.

Rotas alternativas

Sentido norte: desvio no km 225, com acesso à BR-278 e posterior conexão com a MS-156, retornando à BR-163/MS no km 258.

Sentido sul: desvio no km 256, com acesso à BR-463.

A Motiva Pantanal reafirmou o compromisso com a segurança viária e informou que manterá diálogo com a comunidade, lideranças locais e autoridades. Informações atualizadas sobre as condições de tráfego podem ser obtidas pelo telefone 0800 648 0163, com atendimento 24 horas.

