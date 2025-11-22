Homem em surto ameaça familiares com faca e é contido pelo Bope no Jardim Montividéu, em Campo Grande

Um homem de 27 anos em surto mobilizou equipes da Polícia Militar, do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (22), no Jardim Montividéu, em Campo Grande. Ele ameaçou a irmã gêmea e a cunhada com facas, se trancou no banheiro e acabou se ferindo antes de ser resgatado.

A reportagem apurou que o rapaz é natural de Minas Gerais e está em Campo Grande há cerca de 15 dias. Segundo a família, ele já apresentava comportamento alterado desde a noite anterior. Na sexta-feira (21), teria pulado o muro da casa para sair e repetido a ação na madrugada para retornar à residência.

Ao chegar em casa, visivelmente agitado, o homem pegou uma faca de serra e a apontou contra a irmã. A mulher pediu que ele deixasse o objeto, e naquele momento ele obedeceu. No entanto, minutos depois, pegou outra faca, partiu para cima da cunhada e chegou a atingir a mulher com golpes. Em seguida, se trancou no banheiro com a arma.

Diante da situação, a Polícia Militar acionou o Bope e o Corpo de Bombeiros. Os policiais iniciaram negociações com o homem, que a princípio conversava com a equipe. Porém, em determinado momento, ele parou de responder. Temendo o pior, o Bope arrombou a porta do banheiro e encontrou o rapaz com cortes superficiais no pulso.

Ele recebeu atendimento inicial e foi levado à UPA Coronel Antonino. Após ser liberado pelos médicos, deverá ser encaminhado à DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) por causa da agressão à cunhada.

O tenente Falcão, comandante da 11ª Companhia da PM, afirmou que o homem possivelmente estava sob efeito de álcool ou drogas. A família deve ser ouvida pela Polícia Civil para esclarecer detalhes do caso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais