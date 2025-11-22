Releitura de “O Mágico de Oz” leva Duo Escola de Dança ao Teatro Glauce Rocha

Releitura de clássico, leva alunos da Duo Escola de Dança ao palco do Glauce Rocha em uma experiência de magia, técnica e emoção

O Teatro Glauce Rocha recebe neste sábado (22) duas sessões do espetáculo “O Mágico de Oz”, apresentado pela Escola de Dança Duo. Com exibições às 17h e 19h, a montagem reúne alunos de diferentes idades em coreografias que exploram Ballet Clássico, Jazz e Street Dance, dando continuidade à tradição da escola de encerrar o ano com produções de grande porte. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da instituição ou na bilheteria do teatro no dia da apresentação.

Inspirado no clássico que completa 86 anos em 2025, o espetáculo propõe uma releitura que vai além da narrativa tradicional. A proposta da direção é conduzir o público por uma jornada marcada por coragem, amizade e descobertas, temas centrais do conto e que permanecem atuais. A cada cena, os estudantes traduzem essas emoções em movimento, revelando tanto o desenvolvimento técnico alcançado durante o ano quanto a expressividade conquistada ao longo dos ensaios.

Com figurinos elaborados, ambientação colorida e trilha cuidadosamente selecionada, “O Mágico de Oz” pretende oferecer uma experiência visual e sensorial para toda a família. Segundo a coordenação da escola, cada etapa do processo, da criação das coreografias à dedicação dos bailarinos, foi pensada para transformar o palco em um espaço de magia e encantamento. A apresentação celebra o talento dos alunos e reforça o papel da dança como ferramenta de formação artística e emocional.

Não há lugar como o nosso lar

Para a reportagem do O Estado, a diretora do teatro e também responsável pela Duo Escola de Dança, Flávia Siufi explicou que a montagem mobiliza uma estrutura significativa nos bastidores. Segundo ela, embora os bailarinos sejam amadores, toda a produção é conduzida de forma profissional.

“Somos uma equipe de 10 pessoas na escola, entre professores e colaboradores, e a isso se somam iluminador, técnico de som, fotógrafo, videomaker, figurinistas e os ajudantes que atuam no dia do espetáculo, além de outros apoios fundamentais”, detalha a diretora.

Sobre a organização dos ensaios, a diretora explicou que o planejamento começa muito antes da estreia, ressaltando que todo o processo envolve dedicação constante e acompanhamento próximo para garantir a qualidade da apresentação.

“O tema do espetáculo já estava definido desde o fim do ano passado, mas a produção do roteiro e a escolha dos personagens começam por volta de abril, enquanto ainda estamos finalizando o espetáculo do primeiro semestre. O lançamento oficial para os alunos e o início dos ensaios ocorreu em agosto, e desde então, o ano inteiro é dedicado a essa preparação, ritmo, técnica e alinhamento das coreografias de Ballet Clássico, Jazz e Street Dance”, conta.

Te vejo nos meus sonhos

Ao comentar sobre os desafios da produção, Flávia destacou a complexidade de adaptar um clássico do cinema para os palcos com alunos de idades variadas.

“Os maiores desafios são os que sempre buscamos superar: transformar um filme tão especial em um roteiro que funcione com bailarinos estudantes de diferentes idades, mantendo fidelidade à história, que este ano completa 86 anos, mas sem perder a magia e a diversão, que devem caminhar lado a lado com a técnica da dança, marcas registradas da nossa escola”.

Finalizando sobre a incorporação dos temas centrais de coragem, amizade e descobertas, a diretora explicou que, por se tratar de um elenco formado por bailarinos amadores, foi necessário um trabalho complementar de formação teatral.

“Os alunos não tinham experiência em atuação, então fizemos uma preparação específica para que compreendessem a importância das imagens, do gesto e da expressão corporal, além da dança. Uma de nossas professoras, Kati Nahas, com formação em teatro, conduziu essa etapa. Assim, teremos um espetáculo amador, mas com jovens atores e bailarinos dando o seu melhor e mantendo as marcas da escola: diversão, técnica e encantamento. Quem assistir certamente perceberá todo o esforço envolvido”.

Serviço: As sessões do espetáculo O Mágico de Oz, da Duo Escola de Dança, acontecem neste sábado (22) no Teatro Glauce Rocha, com apresentações às 17h e 19h. Mais informações sobre o espetáculo podem ser consultadas no site da escola, www.duoescoladedanca.com/espetaculos-duo. Os ingressos estão disponíveis pelo WhatsApp da escola, no número (67) 99168-5516.

Por Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais