Na palma da mão! IPTU 2026 pode ser emitido pelo aplicativo +CG

A Prefeitura de Campo Grande orienta os contribuintes que ainda não receberam os carnês do IPTU 2026 em seus endereços, a utilizarem os canais oficiais disponíveis para emissão das guias de pagamento. De forma prática e segura, agora é possível acessar o documento por meio do aplicativo +CG, pelo WhatsApp (67) 4042-1320 ou ainda pelo site oficial iptu.campogrande.ms.gov.br.

A administração municipal reforça que a utilização dos canais digitais garante mais agilidade no atendimento, além de facilitar o acesso às informações e evitar transtornos relacionados ao não recebimento do carnê físico.

A Prefeitura também destaca a importância de manter o pagamento do imposto em dia, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e a continuidade dos serviços públicos oferecidos à população.

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem buscar atendimento pelos próprios canais digitais, que foram estruturados para oferecer suporte rápido e eficiente.

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