Mulher embriagada bate em três carros e é presa com veículo roubado em Campo Grande

Motorista de 25 anos foi detida pela GCM após acidente; Saveiro havia sido roubada horas antes

Uma mulher de 25 anos foi presa na madrugada deste domingo (23) no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, após se envolver em um acidente de trânsito enquanto dirigia uma Saveiro roubada. O veículo havia sido tomado em um assalto cerca de duas horas antes, no Residencial Mário Covas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana (GCM), por meio do Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (Gemop), foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma casa de festas no Jardim Paris. No local, os agentes encontraram uma aglomeração de pessoas e foram informados de que a motorista da Saveiro havia colidido contra três veículos estacionados: um Gol, um Uno e um Mobi.

Durante a abordagem, foi constatado que a mulher não possuía habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Ao ser submetida ao teste do bafômetro, o resultado foi positivo, confirmando a influência de álcool. Ela foi presa imediatamente.

No entanto, ao chegar à delegacia, a Polícia Civil identificou que a motorista também estava envolvida em um roubo ocorrido horas antes no Residencial Mário Covas e que a Saveiro utilizada por ela era fruto desse crime.

Diante dos fatos, a mulher foi autuada em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e por roubo majorado pelo concurso de pessoas. O caso segue sob investigação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram