Homem é preso temporariamente após desaparecimento de namorada em Cassilândia

Companheiro de Thácia Paula admitiu agressões e contou que ela caiu no Rio Aporé; buscas continuam

O caso do desaparecimento de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, deu novo rumo nesta terça-feira (13) com a prisão temporária do namorado dela, um homem de 43 anos. Thácia não é vista desde a madrugada de domingo (11), após uma briga durante uma festa tradicional em Cassilândia, a 419 km de Campo Grande. O caso, que inicialmente era tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado e preso em uma residência na Rua Antônio Paulino, no Centro de Cassilândia, durante a manhã. Ele já era alvo de investigação e teve o carro apreendido na segunda-feira (12), após serem encontrados pertences da vítima às margens do Rio Aporé, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Goiás.

Em depoimento, o suspeito afirmou que discutiu com Thácia durante a festa por causa de ciúmes e que os dois deixaram o local juntos em seu veículo. Ele confessou que agrediu a companheira dentro do carro e a levou até um ponto escuro próximo ao rio. Ainda de acordo com seu relato, houve uma nova briga, e Thácia teria caído na água durante o confronto.

Os primeiros indícios de violência surgiram ainda na segunda-feira (12), quando a mãe da vítima procurou a delegacia para registrar o desaparecimento. No mesmo dia, o namorado também se apresentou à polícia, alegando ter deixado Thácia nas proximidades do Almoxarifado Municipal, na saída para Paranaíba. Contudo, essa versão perdeu força com a localização de uma sandália, uma meia e uma mancha de sangue perto do Rio Aporé, local onde o Corpo de Bombeiros também encontrou um brinco que foi reconhecido por familiares.

Com base nos novos elementos, a polícia solicitou à Justiça a prisão temporária do homem e o cumprimento de mandados de busca, o que foi acatado com parecer favorável do Ministério Público. A investigação está sob responsabilidade do delegado Rodrigo de Freitas, que trata o caso como prioridade.

Buscas continuam na região com apoio do Corpo de Bombeiros. Amostras genéticas da mãe de Thácia foram colhidas para confrontar com os vestígios localizados no local. Até o momento, o corpo da vítima não foi localizado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram