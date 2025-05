Parktec CG firma parceria com Fiocruz/MS para ampliar atuação em saúde pública

Acordo foi assinado durante evento com presença de representantes da OPAS, Ministério da Saúde e instituições internacionais

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG) firmou uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz de Mato Grosso do Sul (Fiocruz/MS) para desenvolver ações conjuntas na área da saúde pública. O termo de cooperação foi assinado na última sexta-feira (9), durante a Reunião Estratégica sobre Vigilância Baseada em Comunidade (VBC), realizada na Capital.

O evento reuniu representantes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), do Ministério da Saúde e de diversas instituições ligadas à vigilância em saúde, que discutiram estratégias de fortalecimento do monitoramento comunitário e da integração de tecnologias no setor. Projetos como o PROTECT (OPAS), Guardiões da Saúde – Líderes Comunitários (UnB/ProEpi) e Ecos da Rota (Fiocruz/MS), que envolve inteligência artificial na Rota Bioceânica, foram apresentados.

A diretora da Fiocruz/MS, Jislaine de Fátima Guilhermino, destacou que a colaboração com o Parktec CG é uma forma de aproximar a ciência das demandas reais da população. “Esse espaço nos permite ampliar a presença da Fiocruz no território, aproximando a pesquisa das demandas reais da população. Estamos muito animados com essa colaboração, que representa novas possibilidades de atuação conjunta e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento regional e com a saúde pública como um bem coletivo”, afirmou.

Já a diretora-executiva do Parktec CG, Adriana Tozzetti, classificou o evento como um passo importante para a consolidação do parque como um centro de articulação regional. “Ficamos entusiasmados em receber um evento técnico de tamanha importância, com a participação de instituições renomadas. Esses encontros criam um ambiente de desenvolvimento e troca de experiências. Sempre surgem ideias e projetos, como essa parceria assinada, voltada a novas ações conjuntas em pesquisa em saúde”, disse.

O Parktec CG, vinculado à Secretaria Especial da Casa Civil da Prefeitura de Campo Grande, foi inaugurado em setembro de 2023. Localizado no bairro Monte Castelo, o parque tem como missão integrar universidades, empresas e governo em um ecossistema de inovação. Novas parcerias devem ser anunciadas nos próximos dias, ampliando a rede de cooperação impulsionada pelo projeto.

