Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terça-feira

Ação contra o Aedes aegypti será realizada das 16h às 22h e depende das condições climáticas para ser efetiva

Moradores de cinco bairros de Campo Grande devem ficar atentos à passagem do carro do fumacê nesta terça-feira (13), das 16h às 22h. O serviço de borrifação com inseticida será feito nos bairros Aero Rancho, Pioneiros, Jardim Centenário, Alves Pereira e Universitário, como parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A atividade, conhecida tecnicamente como Ultra Baixo Volume (UBV) Pesado, será realizada por equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais. Para que o veneno atinja os focos do mosquito, é necessário que a população mantenha portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. O inseticida tem como alvo os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.

O itinerário previsto para esta terça-feira é o seguinte:

Aero Rancho (região 455): Rua Miguel Ângelo, com Rua Aurora Miranda

Pioneiros (região 466): Rua Celso Lacerda Azevedo, com Rua Plínio Bittencourt

Jardim Centenário (região 458): Rua Itaituba, com Rua Cabrália Paulista

Alves Pereira (região 456): Rua Conde de Pinhal, com Rua Francisco Aguiar Pimenta

Universitário (região 453): Rua Filomena Segunda Nascimento, com Rua Pontalina

As condições meteorológicas influenciam diretamente a aplicação. Em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, o serviço pode ser suspenso ou reagendado, já que esses fatores reduzem a eficácia do produto.

Apesar do uso do fumacê, especialistas alertam que ele não elimina ovos nem larvas do mosquito. Por isso, o controle dos focos de água parada nas residências continua sendo a principal forma de prevenção das arboviroses.

