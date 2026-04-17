Homem é preso por tentativa de homicídio em aldeia indígena de Iguatemi

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (17), um homem de 56 anos suspeito de tentativa de homicídio na Aldeia Pyelito Kue. O caso aconteceu na cidade de Iguatemi, distante 412 quilômetros de Campo Grande.

A ocorrência foi comunicada à delegacia por representantes da Funai, após um ataque registrado durante a madrugada na comunidade indígena.

De acordo com as informações iniciais, a vítima foi socorrida por uma equipe do pronto-socorro do município e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para uma unidade hospitalar de maior complexidade por meio do sistema de vaga zero.

Após tomar conhecimento do caso, a autoridade policial esteve no hospital para verificar o estado de saúde da vítima e coletar informações, incluindo prontuário médico e registros das lesões.

Na sequência, os policiais seguiram até a aldeia acompanhados por representantes da Funai. Com apoio da comunidade local, o suspeito foi localizado. Em relato preliminar, ele confessou o crime.

A faca utilizada no ataque foi apreendida. O homem recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica. Em seguida, foi levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

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